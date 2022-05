Lega sui rincari carburanti: “Governo accoglie nostre proposte”

Roma. “Bene l’accoglimento delle proposte della Lega per il taglio dell’accisa su benzina, gasolio e Gpl fino all’8 luglio. Chiedevamo da ottobre anche l’estensione del provvedimento sul gas per autotrazione, su cui finalmente è stata completamente eliminata l’accisa e l’Iva è stata ridotta al 5%. Siamo orgogliosi di questo risultato e di essere stati determinanti per indirizzare le scelte dell’esecutivo, sul quale di certo non avremmo potuto incidere restando all’opposizione. Questo è ciò che fa la Lega al governo. Ora lavoriamo per alleviare anche il peso insostenibile delle bollette per milioni di italiani”.

Lo affermano i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi ed i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi.