Lega: “Governo intervenga contro caro bollette, serve sostenere imprese bresciane”

Roma. “Continuiamo a chiedere un intervento coraggioso da parte del governo per sostenere famiglie e imprese italiane, combattendo quei rincari che stanno mettendo in ginocchio anche storiche realtà produttive del territorio. L’esempio citato da Matteo Salvini della fonderia di Bione specializzata nella pressofusione dal 1936, che si è vista più che quadruplicare i costi nonostante un consumo inferiore, è purtroppo solo uno dei tanti casi di realtà colpite dal caro energia”, scrivono in un comunicato i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi e i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi.

“Una situazione di emergenza nazionale”, prosegue la nota, “che rischia di far capitolare decine di imprese del bresciano e di mettere a rischio intere filiere. Come Lega riteniamo necessario stanziare rapidamente almeno 5 miliardi contro il caro bollette e prevedere ulteriori provvedimenti per l’immediato futuro, come la proroga degli sconti sul carburante e la pace fiscale. Il governo è già intervenuto contro il caro bollette, grazie anche alla pressione della Lega, e siamo al lavoro perché possa intervenire nuovamente. In ballo ci sono i risparmi degli italiani, posti di lavoro e la sopravvivenza di migliaia di aziende”.