Parte da Idro il “viaggio nei territori” di Europa Verde Brescia

Idro. Un momento di incontro e di approfondimento per discutere sulle criticità ambientali della Valsabbia. VENERDI’ 29 APRILE 2022, presso l’Aula Magna della Scuola Media di Idro (frazione Crone -Via S. Michele) inizia il “viaggio nei territori” voluto da Europa Verde Brescia su proposta di Gianluca Bordiga e dell’onorevole Devis Dori. Agli incontri presenzierà anche il coordinatore provinciale Salvatore Fierro.

L’idea dello schieramento ambientalista è di dare una cadenza mensile a questi eventi, e spostarsi nelle diverse zone della provincia di Brescia, per incontrare la gente e per mettere piede sui territori, e poter verificare disagi ed eventuali problematiche. Un “viaggio” che Europa Verde intende fare per incontrare le persone che abitano il Bresciano, e che spesso si sentono isolate e non ascoltate dai rappresentanti istituzionali eletti.