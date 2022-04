Bedizzole revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

Bedizzole. Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Bedizzole (Brescia).

A proporre il ritiro del riconoscimento Francesca Roberti, capogruppo di maggioranza che ha sottoposto la mozione durante la seduta del Consiglio comunale che si è svolta giovedì e che ha trovato accoglimento da parte di tutti i presenti. Lo riporta Il Giornale di Brescia.

Un’azione, ha spiegato Roberti «per scuotere le coscienze e riaffermare i valori fondanti della Repubblica».

Iniziativa analoga era stata messa in atto da Cologne nell’ottobre del 2021. A Bedizzole la cittadinanza onoraria al Duce era stata deliberata nel 1924.

Il gruppo di minoranza Uniti per Bedizzole, Andrea Stretti e Annabella Filippini hanno votato per la rimozione del riconoscimento, ma sottolineato anche che «i segni del passato non vanno rimossi. Il passato va studiato, per non commettere più simili errori».

Il sindaco Giovanni Cottini ha voluto evidenziare il gesto dell’amministrazione comunale in un periodo storico in cui «sperimentiamo l’aggressione a uno Stato indipendente e lo sviluppo di forze ultranazionaliste in molti Paesi».