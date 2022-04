Cecchetti (Lega): “Sbagliato togliere i militari dalle strade”

Milano. “Non ha senso togliere i militari posti a presidio e sorveglianza nelle zone strategiche delle grandi città con l’operazione ’Strade sicure’. Così inevitabilmente andremo incontro ad un’ulteriore impennata di reati, in particolare a Milano dove l’ordine pubblico è da mesi fuori controllo a causa del totale lassismo della giunta comunale di Giuseppe Sala. Stupisce che il ministro Lamorgese, che eppure è stato a lungo il Prefetto di Milano, non se ne renda conto. Così avremo più violenza urbana, più rapine, più risse, più aggressioni, anche sessuali.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.