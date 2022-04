Brescia, Cisl Università lista più votata nel rinnovo Rsu

Brescia. 146 voti per Cisl Università, 139 Flc Cgil, 26 Snals. Questo l’esito dello spoglio delle votazioni del 5, 6 e 7 aprile nelle sedi universitarie bresciane per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria, con il sorpasso della lista Cisl che raddoppia i consensi rispetto alla precedente consultazione.

«Una grande soddisfazione – commenta Assunta Beatrice, segretaria generale di Cisl Università- che per noi si traduce da subito in un rinnovato impegno a favore di tutti i lavoratori delle sedi universitarie bresciane. Il voto premia la scelta di prossimità e di concretezza della nostra organizzazione, che muove da una disponibilità autentica all’ascolto dei colleghi e dal non lasciare alcuno senza risposte».

Ad entrambe le liste con più voti vanno tre seggi: per Cisl Università sono stati eletti Assunta Beatrice, Gianluca Cutaia e Gilberto Fattore.

Si è votato anche nella sede di Brescia e in quella di Darfo del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio”; qui ad affermarsi sono state le liste autonome, ma anche in questo caso nella competizione tra le liste dei sindacati confederali è stata la Cisl ad avere più voti, tanto da consentirle di vedere eletto un suo rappresentante nella RSU, insieme ad uno della Gilda Unams e un altro dello Snals Confsal.