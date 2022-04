Guerra in Ucraina e posizione italiana: il Pd di Brescia incontra Roberta Pinotti

Brescia. La Segreteria cittadina del Pd e Il Gruppo consiliare Pd in Loggia organizzano martedì 12 aprile alle ore 18 un incontro online in diretta Facebook sulla pagina “Pd città di Brescia” (la pagina è pubblica e non serve la registrazione alla piattaforma social) e Youtube su “La guerra in Ucraina e la posizione italiana” con la senatrice Roberta Pinotti, Presidente della Commissione Difesa intervistata da Anna Della Moretta del Giornale di Brescia.

“Quello della Russia – ha affermato Pinotti in Senato – contro l’Ucraina è una guerra portata da uno stato Sovrano contro un altro Stato sovrano, è un attacco al cuore dell’Europa, ai valori nei quali si riconosce, cioè il combattere contro i soprusi e la potestà della forza”.

“Abbiamo sentito il bisogno in questo delicato momento – ha detto Laura Parenza, capogruppo Pd in Loggia – di invitare la senatrice Pinotti perché ci aiuti a comprendere la decisione di Putin di alzare il livello del conflitto e come questo scontro tra democrazia e autocrazia potrà segnare la storia, l’Italia e mettere a rischio la pace in Europa”.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati.