Cecchetti (Lega): “855 anni fa Pontida: la nostra battaglia politica continua”

Milano. “Sono trascorsi 855 anni da quel 7 aprile 1167, da quel raduno a Pontida che avrebbe dato vita alla Lega Lombarda, creata per rendere liberi i Comuni del nostro territorio dall’oppressione germanica del Barbarossa. Una Lega per la libertà e l’autonomia dei popoli e dei territori. Tanti auguri, oggi, alla potentissima Lega Lombarda: 855 anni portati alla grande e tante battaglie ancora da combattere! Avanti, nelle battaglie per la nostra Lombardia.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.