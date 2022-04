Beccalossi: “Lavoro straordinario della Polizia, giusto che siano dotati di taser”

Brescia. “La Polizia in questi anni difficili è stata un punto di riferimento per tutti i bresciani. Spaccio, rapine e il fenomeno delle baby gang si sono aggravati durante l’epoca del Covid, mettendo a dura prova anche il lavoro delle forze dell’ordine. Bene, quindi, che oggi al congresso del Siulp a Brescia sia emersa l’esigenza di una maggiore tutela contro le aggressioni al personale in servizio che ha bisogno di provvedimenti ad hoc da parte del governo”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel Consiglio regionale della Lombardia, oggi presente a Brescia al congresso del SIULP- Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia.

“Esprimo le mie congratulazioni -conclude Viviana Beccalossi- al segretario Rosario Morelli per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato alla sua conferma e anche al viceministro Molteni, che nel suo intervento ha annunciato l’arrivo della pistola elettrica Taser a maggio. Uno strumento di prevenzione e deterrenza molto importante per il lavoro degli agenti che, come è stato ricordato, ogni 3 ore in Italia subiscono un’aggressione”