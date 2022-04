Nikolajewka, la “Z” di Putin sul ponte degli Alpini

Brescia. La guerra in Ucraina si combatte, anche, con la propaganda da parte della Russia che, a Rossosch, vorrebbe cancellare i monumenti che ricordano tutti i Caduti in terra di Russia nella Seconda guerra mondiale e, a Nikolajewka, ha sfregiato con la “Z” oramai nota come simbolo di “denazificazione” il “Ponte dell’amicizia”, costruito dall’Associazione nazionale Alpini nel 2018, cui hanno contribuito le penne nere bresciane.

Sul sito bloknot-voronezh.ru sono state pubblicate le foto che ritraggono, appunto, la lettera “Z” apposta sulle sagome degli Alpini che costituiscono le sponde del ponte.

Nel mirino del quotidiano on line russo sono finiti anche gli Alpini bresciani “rei” di avere costruito il manufatto e «gettato con arroganza un ponte coi nazisti di Livenka». Accuse di fronte alle quali, come riporta Il Giornale di Brescia, la sezione bresciana delle Penne nere ha reagito, scrivendo una lettera di protesta all’ambasciatore russo a Roma e ricordando che a Rossosch è stato costruito, nel 1992, proprio dagli alpini bresciani, l’Asilo Sorriso, una scuola materna per 180 bambini. Il Ponte di Nikolajewka, hanno evidenziato gli Alpini bresciani, è stato edificato dopo il Patto di fratellanza tra Ana e popolazioni russe, smentendo qualsivoglia coinvolgimento delle enne nere nelle operazioni belliche in corso in Ucraina.