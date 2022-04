Lotta alle disuguaglianze, incontro nazionale di Arci Lombardia

(red.) Il presidente di Arci Lombardia Massimo Cortesi e il presidente di Arci Bergamo Roberto Mazzetti hanno presentato l’importantissimo incontro nazionale, dal 7 al 9 aprile, organizzato da Arci dedicato alla lotta alle disguaglianze. Nella magnifica cornice della Città Alta di Bergamo e in diversi suoi luoghi (dalle ex Carceri di Sant’Agata all’ex Monastero del Carmine, dal teatro del Seminarino alla Sala Curò) si alterneranno ospiti di primissiono livello del mondo della politica, della cultura, del Terzo Settore per costruire buone pratiche alla lorra alle diseguaglianze,non dimenticando purtroppo la gravità del momento che stiamo vivendo con la devastazione che sta portando la guerra in Ucraina.

La scelta di Arci di svolgere questo primo incontro sulla lotta alle diseguaglianze a Bergamo è dovuto alla volontà di portare un abbraccio alla comunità bergamasca per la sofferenza vissuta a causa della pandemia da Covid 19, ma anche per l’impegno nella promozione sociale che a Bergamo e in Lombardia i soci e i circoli Arci mettono in Campo. Proprio la pandemia ha mostrato questo impegno verso la comunità con migliaia di soci impegnati nel supportare la popolazione nel portare pacchi alimentari, farmaci, bombole d’ossigeno e nel realizzare momenti di contrasto alla solitudine verso le comunità e le rsa. Impegno che continua tutt’ora verso i soggetit fragili come l’esperienza dei Circoli RIfugio che a Bergamo ha visto aiutare migranti africani affrontare l’emergenza abitativa e che ora si è attivata verso le persone che arrivano dai corridoi umanitari dall’Afghanistan o i profughi in fuga dall’Ucraina, come nelle azioni di supporto agli anziani con il progetto Time to Care. Da 65 anni l’Arci è un luogo di cittadinanza arttiva, anzi oltre 325 luoghi in Lombardia che può contare su più di 150 mila soci