Azione Brescia: Danesi segretario cittadino, in 30 nel direttivo

(red.) Entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato il primo congresso cittadino del partito Azione di Carlo Calenda, che si è tenuto nella mattinata di sabato 2 aprile presso l’Hotel Vittoria di Via X Giornate, 20, a Brescia. L’assemblea ha eletto Davide Danesi in qualità di segretario cittadino ed i seguenti componenti del direttivo:

• FRANCESCO TOMASINI

• CRISTIANA ROTUNDO

• ALDO COEN

• MONICA LIPPA

• LUCA POMARICI

• PATRIZIA AVANZINI

• ANDREA OCCHI

• LUISA BARINI

• ALESSANDRO MACCA

• SARA BODON

• MATTEO MAIANTI

• VERONICA LANZONI

• LORENZO ROVATI

• GIULIA SIGNORINI

• GIULIO OLIVIERO

• CLAUDIA PELLEGRINO

• ROBERTO BELLIA

• CAMILLA BOLZOLI

• FEDERICO SCANZI

• ELENA SALVI

• GIACOMO DELLAFIORE

• EMILIANO GOZZOLI

• DANIELE SAIANI

• MATTEO ROSSI

• GHERARDO DI VAIRA

• FABIO ALLESANDRINI

• OMAR BOUKHATEM

• ALDO POLLONIO

• LUCIANO CONSOLATI

• GIORGIO DAL PRA

Per Fabrizio Benzoni, segretario provinciale, “il percorso di Azione prosegue dopo i congressi nazionali e regionali, trovando sul territorio locale conferma del buon lavoro con il congresso cittadino che fa seguito a quello di Salò conclusosi recentemente. Azione può lavorare con tutte le forze politiche interessate a costruite un fronte riformista, e con tutte le persone che identificano le proprie radici nelle tre grandi famiglie del popolarismo, del socialismo e del liberalismo. Non si può però dare spazio a chi dice sempre no, ai 5 Stelle e Fratelli d’Italia”.

“Il percorso ora entra in una fase nuova: istituito il direttivo cittadino ci apprestiamo ad affrontare il rinnovo della giunta e del sindaco, e dovremo essere pronti ad affrontare la sfida. Lancio perciò un progetto destinato a noi tutti e alla città: un’officina per Brescia”, ha detto Davide Danesi, neoeletto segretario cittadino. “Dovremo elaborare le tematiche a contributo del programma di governo e di amministrazione della città. Un programma di buon governo e di buona amministrazione, perché tali sono stati fino ad oggi, grazie al grande lavoro compiuto dall’amministrazione Del Bono”.

“Mi piace il concetto di officina”, ha proseguito Danesi, “perché rimanda alla radice operosa e laboriosa della nostra città, una volta città del tondino ed oggi città moderna, europea, in grado di essere all’avanguardia tra i capoluoghi italiani. Questa officina dovrà produrre idee, proposte, contenuti veramente innovativi, come Azione ha sempre dimostrato di saper fare a livello nazionale e locale. Costruiamo insieme un’alternativa davvero riformista, un percorso diverso, giovane, innovativo, forte, che possa rappresentare un nuovo progetto liberale. Un progetto che prosegua in continuità con l’attuale maggioranza, portando avanti le tante cose belle già fatte, e quelle avviate tutt’ora in corso. Vogliamo creare un progetto che sia il perno di un nuovo modo di fare politica anche nella nostra

città”.

I complimenti e gli auguri al nuovo segretario cittadino sono stati espressi anche da Mariasole Mascia, componente della segreteria regionale, Francesco Tomasini che ha traghettato il gruppo fino al congresso di oggi e dalle forze politiche presenti in sala.