Teleriscaldamento, Bordonali e Lorenzoni (Lega): “Presentato emendamento”

(red.) “Il teleriscaldamento va valorizzato e tutelato. La Lega ha presentato un emendamento al decreto Energia, all’esame della commissione Ambiente della Camera, con cui estendere la riduzione dell’aliquota iva al 5% (prevista dall’articolo 2 del provvedimento) a favore degli utenti finali. Anche loro, come tutti, sono alle prese con il caro bollette. Includerli nella platea dei beneficiari di questa agevolazione e’ una misura di assoluto buon senso. Cosi’ facendo, oltre ad aiutare famiglie e cittadini, che con grande difficolta’ stanno affrontando questo periodo di rincari energetici esorbitanti, riconosciamo anche l’efficacia del teleriscaldamento quale strumento pulito e all’avanguardia che crea vantaggi per l’ambiente e che riduce le immissioni atmosferiche inquinanti”. Lo dichiarano in una nota le parlamentari bresciane della Lega Simona Bordonali ed Eva Lorenzoni.

“Non abbiamo letto nelle scorse settimane lettere del sindaco Del Bono in merito agli ingiustificati rincari previsti da A2A anche per la quota di calore ricavata dai rifiuti, sui quali ora c’è anche una indagine di Arera. Bisogna tutelare con atti concreti, non solo con dichiarazioni a mezzo stampa, le famiglie bresciane che già pagano la raccolta dei rifiuti attraverso la Tari e non possono pagare gli aumenti anche per la quota di teleriscaldamento ricavata dalla loro stessa immondizia” concludono