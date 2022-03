Evi (Europa Verde): “Guerra non sia utilizzata per annullare politiche ambientali”

(red.) “Il tentativo di strumentalizzare il dramma della guerra in Ucraina per attribuire alla transizione ecologica la responsabilità della crisi alimentare in corso è a dir poco ignobile” – così l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde, nel suo intervento in plenaria sulla risoluzione per garantire la sicurezza alimentare dell’Unione europea alla luce dell’invasione dell’Ucraina.

“In un momento storico così difficile – aggiunge Evi – con un conflitto che sta già oggi provocando fame, speculazione e prezzi da capogiro, mettendo a rischio soprattutto le famiglie più fragili, sembra paradossale che le istituzioni europee e gli Stati membri si preoccupino di dare da mangiare agli animali negli allevamenti intensivi. Il 70% dei terreni agricoli europei è destinato alla produzione di mangime, ciononostante importiamo continuamente mangimi, quasi tutti OGM, da paesi terzi, alimentando l’ennesima dipendenza strutturale, dopo quella del gas.

È evidente che il problema più grave sia causato dalla sovrapproduzione e dal consumo eccessivo di prodotti animali, cibo che per oltre un terzo diventa rifiuto.

E per continuare tutto ciò, oggi si propone di coltivare anche nelle aree di interesse ecologico, usando più pesticidi, e ritardando l’attuazione delle strategie Farm to Fork e Biodiversità, politiche che l’Unione europea ha faticosamente elaborato e senza le quali andremmo a perpetuare gli stessi modelli produttivi che ci hanno portato a questa situazione. Aumentare la produzione agricola attraverso un ulteriore degrado degli ecosistemi significa di fatto rendere ancora più vulnerabile il nostro sistema agricolo, esponendoci in misura maggiore a scenari di drammatica incertezza.

Non è il momento di cedere alle lobby dell’agro-chimica, ma di ripensare profondamente il nostro modello alimentare, perché ridurre il consumo di carne e di prodotti di origine animale consentirebbe di destinare i terreni a colture alimentari in grado di soddisfare diete a basso impatto climatico, garantendo al tempo stesso la possibilità di accedere al cibo a prezzi sostenibili.

E questi obiettivi sono raggiungibili solo attraverso la concreta applicazione delle misure previste dalle strategie europee a tutela della biodiversità. Il tentativo di sospenderle, dando man forte alla retorica strumentale delle lobby, che usa ad arte lo slogan della sovranità alimentare, significa mettere a rischio il futuro stesso dell’Europa” – conclude l’eurodeputata.