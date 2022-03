Cecchetti (Lega): “Stop al caro carburanti, finalmente in Lombardia i primi effetti”

(red.) “Finalmente nei distributori della Lombardia vediamo i primi effetti concreti dello stop ai rincari dei carburanti, ottenuto grazie alla pressione sul Governo esercitata da Matteo Salvini e da tutta la Lega. Stiamo vedendo in molti distributori lombardi prezzi oscillanti intorno a 1,7/1,8 euro al litro sia per la benzina che per il gasolio. È una prima riduzione rispetto ai 2,2 al litro della scorsa settimana. È un primo passo e andremo avanti come Lega per far scendere il prezzo del carburante. Anche questa è un’altra importante vittoria, dopo quella sui 6 miliardi per ridurre i costi delle bollette energetiche, ottenuta dalla Lega!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.