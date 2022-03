Vigili aggrediti, “Sicurezza priorità per Brescia, Municipale rafforzata”

(red.) La capogruppo del PD in Loggia Laura Parenza e il segretario cittadino Tommaso Gaglia esprimono solidarietà alle vigilesse e vigili della Polizia Municipale di Brsecia aggrediti nei giorni scorsi mentre prestavano soccorso a una persona in via Lana.

“Rinnoviamo la stima e apprezziamo il costante e qualificato impegno della Polizia, consapevoli del suo impegno quotidiano nel fare fronte alle molteplici situazioni e problemi della città”.

“L’attacco della Lega al sindaco Del Bono è chiaramente strumentale”, continuano Parenza e Gaglia: “i dati confermano che i reati predatori a Brescia sono in costante calo e la sicurezza rimane una priorità della nostra Amministrazione. La Polizia Municipale è stata rafforzata in questi anni sia in termini di personale che di mezzi e svolge operazioni anche di indagine molto efficaci: deve quindi poter svolgere in sicurezza la fondamentale opera di controllo e repressione del crimine nei quartieri della città”.

“Riteniamo fondamentale”, continuano i consiglieri del Pd, “continuare con progetti che sappiano sviluppare una cultura del dialogo ed educare a un’appropriata fruizione degli spazi pubblici, che incentivino le politiche giovanili di animazione, aggregazione, formazione e prevenzione della devianza. Continueremo ad operare perché a Brescia si accresca la qualità della vita e il benessere dei nostri concittadini”.