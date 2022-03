Evi (Europa Verde): “Voto su parità di retribuzione passo importante”

(red.) “Il voto di oggi, con il quale al Parlamento europeo la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali e la Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere hanno votato in favore di una direttiva a sostegno della parità retributiva, è senza dubbio una buona notizia” – dichiara l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde, che aggiunge: “Noi Verdi abbiamo fortemente spinto per l’adozione di una direttiva più ambiziosa rispetto alla proposta della Commissione, inclusiva e di vasta portata che stabilisse standard minimi a livello UE sulle misure di trasparenza retributiva. È inaccettabile, infatti, che attualmente negli Stati membri le donne guadagnino in media il 14% in meno rispetto agli uomini. Il voto di oggi mira a ribaltare la storica condizione per cui il lavoro delle donne è stato sempre sottovalutato e sottopagato, è un chiaro segnale inviato dal Parlamento contro la discriminazione retributiva di genere ed è anche uno strumento per aiutare gli Stati membri e i datori di lavoro ad eliminare il divario retributivo di genere. La posizione adottata dal Parlamento europeo prevede risarcimenti per le vittime di discriminazione salariale, sanzioni per le aziende ed amplia l’ambito delle imprese obbligate a pubblicare informazioni trasparenti sulle politiche retributive adottate. Un passo decisivo nella giusta direzione, ma il cammino per una effettiva parità di genere è ancora lungo e noi Verdi continueremo le nostre battaglie in tal senso con fermezza e rigore” – conclude Evi.