Cecchetti (Lega): “La Regione ha sostenuto la ripresa della Lombardia”

(red.) “La Lombardia è tornata a correre e a essere la locomotiva dell’economia nazionale. I dati odierni forniti da Unioncamere certificano che nel quarto trimestre l’export lombardo è cresciuto ulteriormente del 10,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Non solo globalmente nel 2021 la Lombardia è riuscita ad esportare beni per un valore di 135,9 miliardi di euro superando il precedente massimo storico annuale del 2019 del 6,6 per cento quando l’export regionale toccò i 127,5 miliardi. Il tessuto produttivo lombardo ha ripreso a correre grazie anche alle risorse concrete immesse dalla Regione Lombardia, con un piano di investimenti pluriennale da 5 miliardi e altri interventi specifici per accompagnare le nostre imprese verso la ripartenza.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.