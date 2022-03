Profughi ucraini, Rolfi replica a Del Bono: “Polemica da bar sport”

(red.) E dopo l’affondo del sindaco Emilio Del Bono sulla proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi di allestire l’hub di via Morelli a “cittadella sanitaria” per i profughi ucraini, attesi nel numero di 5mila nei prossimi giorni, in cui il primo cittadino aveva invitato l’assessore lombardo a “lasciare stare”, affermando che l’accoglienza dei cittadini in fuga dalla guerra non fosse di sua competenza e che il Comune di Brescia “sa come si fa accoglienza” invitandolo a convincere i sindaci leghisti ad aderire al Sai, ecco che arriva la durissima replica dell’assessore Rolfi, che non risparmia l’affondo al numero uno in Loggia.

Uno scontro che ha il sapore, anche, di una querelle pre-elettorale se è vero che Rolfi è il candidato alle prossime amministrative bresciane per il centrodestra e Del Bono, se venisse cambiata la legge elettorale permettendo così ai sindaci di candidarsi per il terzo mandato, potrebbe ripresentarsi per guidare la città dopo avere concluso i 10 anni di mandato.

“La miseria politica del sindaco di Brescia Emilio Del Bono”, scrive Rolfi sui social, “e di alcuni ormai dimenticati rappresentanti della sinistra bresciana lascia sbigottiti. Anche di fronte a una tragedia umana come quella che stanno vivendo donne e bambini in fuga dalla guerra, riescono a trovare tempo e voglia di fare polemiche banali e volgari. Tra l’altro con una rabbia e con parole incendiarie che sarebbe meglio evitare di utilizzare in questo periodo storico”.

“Io”, afferma l’assessore regionale, “non ho mai “sparato sui profughi” (una frase vergognosa, sulla quale il mio avvocato sarà lieto di fare doverose valutazioni) e mi sono sempre impegnato per dare una mano a persone che ne avevano necessità. I sindaci leghisti stanno accogliendo chi ne ha diritto, tanto quanto i sindaci di qualsiasi altro partito, come è giusto che sia”.

Secondo Rolfi “bisogna ragionare sulle proposte, lavorare per dare soluzioni, unire le forze per fornire risposte ai bisogni dei cittadini, nel solco della tradizione bresciana, fatta di attenzione alle persone. Tutti si aspettano flussi in crescita nei prossimi giorni e nella parrocchia di San Polo (che sta facendo un lavoro straordinario) rischiamo di non avere spazio a sufficienza per le operazioni di prima accoglienza, sanitaria e amministrativa. Basta parlare con volontari e operatori della Asst per rendersene conto, cosa che personalmente ho fatto”.

“Per questo”, aggiunge l’assessore leghista, “ho avanzato la proposta di utilizzare l’hub di via Morelli, che è al termine della esperienza come centro vaccinale: uno spazio che potremmo destinare a un servizio oggi necessario, anche nel rispetto delle normative anticovid”.

“Dal sindaco di una delle città più importanti d’Italia”, è la chiosa di Rolfi, “ci si aspetterebbe un atteggiamento diverso, con un profilo istituzionale, argomenti e idee per affrontare meglio la situazione. E invece arrivano solo polemiche da bar sport o meglio da casa del popolo. Peccato, un’altra occasione persa”.