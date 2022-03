Sinistra Italiana con Legambiente su petizione A2A, “ma senza retorica di destra”

(red.) Sinistra Italiana Brescia è intervenuta sull’aumento delle bollette e sul caro carburanti che sta affossando le imprese e le famiglie italiane. “Dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 le tariffe di gas, elettricità e del teleriscaldamento gestito da A2A, hanno registrato un notevole incremento. In molti casi un vero e proprio raddoppio. Siamo in attesa che Governo e Regione, per cio’ che a loro compete, stanzino supporti economici adeguati ai Comuni, per dare una mano a chi non ce la fa a pagare le bollette che stanno arrivando nelle case, fornendo ulteriori preoccupazioni ai cittadini e alle cittadine, alle famiglie, alle imprese alle RSA e alle strutture sociosanitarie. Confidiamo che l’attesa non sia troppo lunga”.

Secondo Sinistra Italiana, il fatto rilevante è che il 50% del calore fornito alla rete del teleriscaldamento non viene prodotto nè con gas nè tantomeno con energia elettrica, ma dagli impianti di incenerimento di rifiuti. “Considerando che a2a percepisce un cospicuo introito per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da tutta Italia, riteniamo che il calore debba essere ceduto ad un prezzo congruo che, almeno su questo fronte, metta al riparo le famiglie già fortemente penalizzate dall’incremento delle tariffe di gas ed energia elettrica oltre che dai rincari generalizzati indotti dall’aumento del costo dell’energia. Per questo chiediamo che i Comuni di Brescia e Milano, proseguano nel lavoro di cura e attenzione delle fasce più fragili della popolazione in qualità di azionisti pubblici di a2a.

Sinistra Italiana Brescia, condivide la forte sollecitazione della petizione lanciata da Legambiente, alla quale aderisce. “Allo stesso tempo riteniamo che la retorica della destra, che propone di toccare i dividendi spettanti al Comune, il che andrebbe ad intaccare i servizi ai cittadini, e non piuttosto l’extragettito derivante dai rincari, sia perfettamente coerente con il silenzio di Christine Perrotti, consigliera leghista in cda a2a, in merito agli aumenti alle bollette dei cittadini, contro i quali ora si scagliano. Cittadine e cittadini, soprattutto nelle fasce più deboli, famiglie, attività commerciali, piccole imprese, all’indomani della crisi pandemica, non possono essere gravate in modo così rilevante da rincari che rischiano di comprometterne seriamente la stabilità”.