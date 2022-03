Caccia, Beccalossi e Carzeri: “Piano venatorio, serve audizione urgente”

(red.) “L’iter del Piano Faunistico Venatorio e dello Studio di Incidenza sta giustamente destando forti preoccupazioni tra i cacciatori bresciani e lombardi. Per questo abbiamo chiesto al presidente della Commissione Agricoltura Ruggero Invernizzi di organizzare al più presto un’audizione con Federcaccia per chiarire tutti i punti più delicati della vicenda”.

Lo dichiarano Viviana Beccalossi (presidente Gruppo Misto) e Claudia Carzeri (FI – presidente Commissione Territorio), che, giovedì 10 marzo, hanno depositato una richiesta di audizione urgente con i rappresentanti di Federcaccia presso la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

“Come pubblicamente manifestato in questi giorni anche attraverso un appello all’assessore Rolfi -proseguono Beccalossi e Carzeri – i cacciatori contestano diversi punti della documentazione disponibile e soprattutto lo Studio di Incidenza che potrebbe comportare pesantissimi ripercussioni sull’intero mondo della caccia, mettendone praticamente a rischio l’intera pratica”.

“Inutile dire -concludono- che un confronto urgente è necessario per scongiurare questa pesantissima penalizzazione di un settore che in Lombardia e particolarmente in provincia di Brescia è praticato da decine di migliaia di appassionati, che in questi anni si sono sempre attenuti alle regole, nonostante la demonizzazione di un intero settore”.