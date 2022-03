Mozione della Lega in Senato per sospendere le accise sulla benzina

(red.) Anche il senatore bresciano della Lega, Stefano Borghesi, è tra i firmatari della mozione (primo firmatario Matteo Salvini) per chiedere al governo un impegno a “intervenire con una misura di urgenza per sospendere temporaneamente l’esigibilità dell’accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell’ultimo trimestre dell’anno 2019″.

“Lo stop alle accise sul carburante proposto dalla Lega”, ha commentato Borghesi, “è un’iniziativa a sostegno di famiglie e imprese, già fortemente danneggiate dal caro-bollette. Serve agire in fretta e dare un segnale concreto agli italiani, sospendendo temporaneamente l’esigibilita’ dell’accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell’ultimo trimestre dell’anno 2019. Una proposta concreta che riteniamo necessaria per tutelare il nostro sistema economico e sulla quale confidiamo possa esserci collaborazione dalle altre forze politiche in Parlamento”.