Cittàperta Brescia e Our Production: tre interviste a politici locali

(red.) Cittàperta Brescia e Our Production annunciano l’uscita sui propri canali social (Facebook, Instagram e YouTube) di tre interviste realizzate da artisti a politici locali con l’intento di mettere in contatto l’amministrazione comunale, la politica e il mondo dell’arte.

I tre video vedono come protagonisti il Sindaco Emilio Del Bono in dialogo con un noto rapper, la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Laura Castelletti intervistata da un artista e pittore e, infine, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Cammarata si confronta con una teatrante. I video, pubblicati ogni lunedì per tre settimane, saranno anticipati dai relativi teaser.

Le date di pubblicazione sono le seguenti:

– “Cittadinanza e comunità”: Emilio Del Bono dialoga con un noto rapper 14 marzo (teaser 11 marzo);

– “Cultura come patrimonio universale”: Laura Castelletti dialoga con un artista e pittore 21 marzo (teaser 18 marzo);

– “Brescia alla prova ambientale”: Roberto Cammarata dialoga con una teatrante 28 marzo (teaser 25 marzo).