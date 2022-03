Casa della Comunità, convegno del Pd al Parco Gallo

(red.) Sabato 5 marzo, alla Cascina Parco Gallo, in via Corfù 100 a Brescia, il Gruppo Welfare PD del Comune di Brescia e dal Dipartimento Salute PD Brescia promuove il convegno “La casa della comunità dove ci si prende cura del benessere delle persone”. L’incontro, aperto a tutti gli interessati (orario: 9,30-12,30), rappresenta una prima parte di un percorso per delineare significato e contenuti della Casa della Comunità, nella prospettiva di un nuovo modello sanitario e sociale.

Al convegno interverranno, introdotti e moderati da Laura Parenza, consigliera comunale capogruppo PD, Margherita Miotto (Associazione Salute Diritto Fondamentale) e Gianantonio Girelli (Consigliere Regionale) che porteranno un contributo “intrecciato” su la strada verso le Case della Comunità nella normativa nazionale e regionale; don Virginio Colmegna (Associazione Prima la Comunità) che porterà un contributo finalizzato ad aiutare i partecipanti a costruirsi una “visione corretta” della Casa della Comunità, verso “La comunità che promuove salute e benessere”; Francesco Longo (CERGAS – Bocconi), con un intervento su “Community building per realizzare vere case della comunità”, individuerà possibili passi che la “parte sociale” potrebbe muovere per stimolare la “parte sanitaria” verso la promozione della salute, individuale e collettiva, sostenuta da un welfare generativo. Il sindaco Emilio Del Bono concluderà il convegno indicando prospettive per la comunità della città di Brescia.

Il convegno, che verrà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Youtube e Facebook PD città di Brescia, rappresenta una prima parte di un percorso per delineare significato e contenuti della Casa della Comunità, nella prospettiva di un nuovo modello sanitario e sociale; infatti a seguito di questo primo incontro ne seguirà un secondo, con l’obiettivo di entrare nello specifico locale, anche con il coinvolgimento di attori locali.