Palazzolo, Fratelli d’Italia pronto a sfidare Gabriele Zanni

(red.) E’ affidata al vice-coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Romano La Russa l’iniziativa all’interno della coalizione che sfiderà Gabriele Zanni alle prossime elezioni amministrative di Palazzolo sull’Oglio. La Russa, che a Brescia è commissario FDI, ha dichiarato che “Fratelli d’Italia ha saputo costruire un percorso inclusivo nell’area del centro-destra, intercettando le migliori energie civiche del territorio, per garantire una coalizione compatta e competitiva”.

Già da qualche mese, infatti, Fratelli d’Italia ha promosso un tavolo programmatico con la realtà civica di MOS Palazzolo e Alleanza di Centro. “Una piattaforma aperta a tutte le forze moderate e del centrodestra” – ha aggiunto La Russa – “che ha l’obiettivo di offrire ai cittadini Palazzolesi una nuova amministrazione”.

“Vogliamo essere il motore di una rinnovata coalizione di centrodestra e ci prepariamo a correre alle prossime elezioni uniti nel nome del cambiamento” ha sottolineato Emanuela Zucchelli, presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Palazzolo. Zucchelli parla agli alleati “ancora alla finestra” e si dice “convinta che gli amici di Forza Italia e Lega, raccoglieranno l’invito a completare lo schieramento” .

Decisa la posizione di La Russa che torna a sottolineare come ”I sondaggi attestano Fratelli d’Italia come primo partito della coalizione e abbiamo la legittima ambizione di guidare il centrodestra alla conquista dei comuni ancora in mano alle sinistre con propri candidati sindaci, capaci, credibili e in grado di unire diverse realtà sul territorio e riportare la coalizione a vincere. Attendiamo le proposte di Forza Italia e soprattutto della Lega per costruire insieme il futuro di Palazzolo, certi che esista una soluzione per riunire tutto il centrodestra. Nel frattempo abbiamo costruito una proposta politica che sta già raccogliendo consensi trasversali ”.

Un percorso che ha già riunito sotto la stessa bandiera tre fra le realtà più rappresentative del territorio, ma che presto crescerà ancora con l’ingresso di una nuova componente civica. Quattro liste già pronte per un polo già molto forte, organizzato e già al lavoro.

In attesa di un incontro di sintesi con la Lega, più volte rimandato, Fratelli d’Italia Palazzolo è pronta a guidare questa “aggregazione” e ad esprimere un candidato sindaco di partito. Segnali di condivisione da Forza Italia, mentre si attendono le indicazioni del partito di Salvini, diviso tra chi vorrebbe convergere e chi propone un candidato civico di area centrodestra per rappresentare tutti.

Il Direttivo di FDI Palazzolo non ha dubbi : ”Per vincere e convincere, il centrodestra ha bisogno di tutte le anime e di tutti i partiti. Offriamo massima disponibilità a comporre una coalizione il più allargata possibile, ma vogliamo al più presto presentare alla cittadinanza un candidato e un programma. Mentre gli scenari maturano, FDI non perde tempo e si prepara alla campagna elettorale”