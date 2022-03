Brescia-Bergamo 2023, Rolfi: “Sia un anno di svolta”

(red.) Sulla presentazione del dossier per Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023 interviene l’assessore bresciano di Regione Lombardia ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

“Il 2023 – ha detto Rolfi – deve essere un anno di svolta per Brescia, per renderla attrattiva sia culturalmente che turisticamente nel lungo termine”.

“L’evento – ha aggiunto – è chiaramente anche di rilevanza regionale e proprio la Regione Lombardia ha deciso di stanziare risorse straordinarie per il dossier, oltre a quelle importanti già previste per le infrastrutture, in particolare dedicate alla ciclabile tra Brescia e Bergamo e all’ascensore in Castello, sul quale chiediamo al Comune di Brescia di accelerare, finalizzate a incrementare la dotazione finanziaria per sostenere gli eventi del palinsesto”.

“La collaborazione tra istituzioni – ha rimarcato l’assessore – sarà la base per la riuscita di un evento che nell’organizzazione deve coinvolgere tutta la città per ottenere un risultato di alto livello. L’impegno annunciato dal presidente Fontana è la conferma dell’attenzione di Regione Lombardia per Brescia, fatta di risorse stanziate e progetti sostenuti. Unire le forze significa arricchire il programma per raccogliere ulteriori sensibilità e risorse per la città”.

“Bergamo e Brescia – ha concluso l’assessore Rolfi – sono due straordinari territori anche in ambito agroalimentare. Cibo è cultura e dobbiamo lavorare affinché venga valorizzato al massimo questo aspetto”.