Brescia-Bergamo 2023, Beccalossi: “Un patto per rilanciare la cultura”

“Il 2023 da capitale della cultura è un’occasione straordinaria, ma deve essere anche il punto di partenza per un rilancio di più ampio respiro. Per questo, mi piace pensare ancora una volta all’idea di un ‘patto per Brescia’. Così come le istituzioni hanno saputo lavorare fianco a fianco per costruire una candidatura vincente assieme a Bergamo, tutte le migliori forze possono contribuire a costruire rilancio economico, infrastrutturale e di occupazione che guardi ai prossimi anni”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto e componente della Commissione Cultura nel Consiglio regionale della Lombardia, intervenendo sulla presentazione del dossier per Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023.

“Nell’incontro di oggi a Milano -ricorda Viviana Beccalossi- mi fa piacere siano state ricordate due importanti infrastrutture, come l’ascensore al castello e la ciclovia Bergamo-Brescia, entrambe finanziate con emendamenti al bilancio della Regione, da me proposti e fatti approvare per un totale di 10 milioni di euro”

“Politica, associazioni di rappresentanza, mondo della cultura e del volontariato -conclude Viviana Beccalossi- devono pensare a un tavolo permanente, da convocare ogni volta che servirà parlare dello sviluppo della nostra città, condividere esperienze e trovare soluzioni. Come ha dimostrato il progetto 2023, fare squadra non è solo uno slogan”.