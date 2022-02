M5S Lombardia devolve il proprio gettone di presenza per il popolo ucraino

(red.) Nicola Di Marco (M5S): «Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che la somma spettante al nostro gruppo, per la seduta di Consiglio in calendario domani, sia devoluta a favore di aiuti umanitari destinati alla popolazione colpita dalla guerra in corso in Ucraina. Si tratta di un primo, piccolo gesto simbolico, che se venisse condiviso anche dagli altri gruppi, con tutti i suoi limiti, potrebbe concretamente rappresentare l’unione del Consiglio Regionale della Lombardia nel ribadire il proprio rifiuto alla guerra e soprattutto la propria vicinanza alle popolazioni coinvolte in questa immane tragedia» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, Nicola Di Marco, annuncia la volontà del gruppo del Movimento Cinque Stelle di devolvere il proprio gettone di presenza, a favore di chi sta lavorando per aiutare la popolazione ucraina.