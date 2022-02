Desenzano in Azione, tesseramento in piazza Malvezzi

(red.) Domenica 27 febbraio dalle 14,30 alle ore 18,30 il gruppo Desenzano in Azione sarà in Piazza Malvezzi dopo il bar “Italia” per continuare la campagna di tesseramento, per confrontarsi sui temi, rinnovare l’adesione al partito e per chi si è appena unito conoscerci di persona.

“Si invitano gli iscritti e simpatizzanti”, si legge nel comunicato stampa, “a partecipare e diffondere l’iniziativa”.