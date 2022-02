Testamento biologico, continua la campagna informativa

(red.) La Cellula Coscioni Brescia, “preso atto della dichiarata inammissibilità, all’evidenza attuale prettamente politica, del quesito referendario in tema di abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. promosso dall’Associazione Luca Coscioni sul fine vita, comunica che, visto il successo riscosso nei mesi scorsi e le richieste pervenute anche tramite i social network, prosegue l’attività di informazione e, nel rispetto delle normative anti-Covid, verrà quanto prima ampliata rispetto all’usuale incontro mensile”.

Il tavolino informativo in merito alle disposizioni di anticipato trattamento (o testamento biologico) è presente ogni ultimo sabato del mese, nel pomeriggio, in corso Zanardelli angolo via XX Giornate.

“Prosegue intanto, a latere”, informa il comunicato, “la raccolta e l’elaborazione dei dati numerici relativi alle DAT depositate nei 205 Comuni bresciani dall’istituzione della legge ad oggi; il dato aggregato aggiornato viene pubblicato settimanalmente sulla pagina Facebook della Cellula Coscioni Brescia”. “Il file excel completo verrà reso disponibile non appena perverranno le risposte di tutti i comuni bresciani; ad oggi il Comune con il maggior numero di DAT depositate in rapporto al numero di abitanti è Caino”.