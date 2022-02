Crisi Ucraina, Cecchetti: “Da Pd polemica irresponsabile”

(red.) “Ecco il senso di responsabilità del Pd. Il partito di Enrico Letta preferisce alimentare una meschina polemica politica contro Matteo Salvini (accusato, senza mai essere nominato, da Enrico Letta di ambiguità sul presidente russo Vladimir Putin, ndr.) perfino in queste ore drammatiche in cui la Russia invade l’Ucraina”.

Così il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, il bresciano Fabrizio Cecchetti che aggiunge: “In questo momento contano solo l’unità del Paese, il sostegno al Presidente Draghi e la coesione della maggioranza parlamentare. Astenersi provocatori e perditempo”.