“Al di là dell’Adriatico”, convegno del Pd cittadino sui Balcani

(red.) I Balcani occidentali, a pochi chilometri dalle coste italiane, sono una regione dalle grandi potenzialità, ma ancora oggi terreno di scontro in un contesto internazionale sempre più teso, in cui l’Europa fatica a parlare con una voce unita e autorevole. Per questo il PD cittadino ha organizzato un incontro venerdì 25 febbraio alle ore 18 nella sede cittadina del partito, in corso Garibaldi 2 a Brescia, dal titolo “Al di là dell’Adriatico”.

Interverranno Marina Berlinghieri, parlamentare e vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera e membro della Commissione per le politiche dell’Unione Europea, Denis Gila, consigliere della Commissione per l’integrazione europea del Parlamento dell’Albania e Benedetta Arrighini, studentessa del Collegio Europeo di Bruges, autrice del libro “Kosovo fra guerra e crimini”.

Modererà il dibattito il giornalista Carlo Muzzi, esperto di politica internazionale.

L’incontro, aperto a tutti con prenotazione obbligatoria (via mail a pdcittadinobrescia@gmail.com), sarà visionabile anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pd cittadino e sul relativo canale YouTube “Pd Città di Brescia”.