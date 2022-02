Stop all’emergenza covid entro il 31 marzo, “come richiesto dalla Lega”

(red.) “L’annuncio del premier Draghi, di non voler prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo, va nella direzione auspicata da settimane dalla Lega e da Salvini. Si tratta di una decisione di buon senso invocata da Matteo Salvini e da tutti gli esponenti della Lega. I cittadini lo chiedevano e la Lega ha lavorato per questo, confermando che la presenza nell’Esecutivo consente di dare risposte ai problemi dei cittadini e alle necessità dei territori.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.