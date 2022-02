Omicidio nautico, Lega: “Bene approvazione in Senato, giustizia per Greta e Umberto”

(red.) “L’approvazione pressoché unanime del Senato sul testo che introduce il reato di omicidio nautico è senza dubbio una buona notizia ed un segnale doveroso nei confronti dei familiari di chi si è trovato a vivere drammi come questo. Abbiamo presentato in Parlamento come Lega un disegno di legge per colmare il vuoto legislativo sul tema ed è un bene che il Senato abbia seguito questa stessa strada, approvando il provvedimento di oggi. Il nostro pensiero non può che andare alle famiglie di Greta e Umberto, vittime di un tragico incidente per cui ci auguriamo sia resa vera giustizia.”.

Così in una nota i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi ed i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi.