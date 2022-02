Direttiva su due diligence di sostenibilità delle imprese, “passo fondamentale”

(red.) “La proposta di direttiva su una due diligence di sostenibilità delle imprese adottata dalla Commissione europea oggi è senz’altro un passo fondamentale verso l’attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani” – dichiara l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde, che aggiunge: “Con il gruppo dei Greens/EFA al Parlamento europeo abbiamo spinto molto in questa direzione, affinché le imprese che operano all’interno dell’UE siano obbligate ad una condotta responsabile, garantendo il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente nelle loro catene globali di valore. Non è ammissibile che le aziende, come spesso accade, si sottraggano alle loro precise responsabilità, violando diritti umani e danneggiando l’ambiente, anche attraverso espedienti legali.

“Tuttavia – puntualizza l’eurodeputata – non posso che rilevare una significativa debolezza della proposta nella decisione di relegare un tema fondamentale come quello del lavoro dignitoso ad una vaga comunicazione, in luogo di, come sarebbe necessario, una proposta legislativa concreta, effettiva ed efficace, che metta fine alla piaga del lavoro forzato e preveda misure reali per garantire il diritto ad un lavoro dignitoso per tutti. Non possiamo consentire che la soluzione di problemi così importanti resti nel limbo delle buone intenzioni, pertanto attendiamo con impazienza la presentazione di un adeguato strumento legislativo entro la fine dell’anno, come promesso dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen” – conclude Evi.