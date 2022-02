Anci Lombardia a Governo e Parlamento: “scongiurare il conflitto in Ucraina”

(red.) “I Comuni lombardi manifestano la più profonda preoccupazione riguardo alla situazione di crisi venutasi a creare al confine tra Ucraina e Federazione Russa e, in ossequio al dettato costituzionale, esprimono la più ferma condanna della guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali, ribadendo la necessità di proseguire sulla strada della diplomazia e del negoziato” pertanto, Anci Lombardia, con un ordine del giorno approvato questa mattina all’unanimità dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Presidente Mauro Guerra, chiede al Governo e al Parlamento “di continuare ad attivarsi in tutte le sedi europee ed internazionali affinché venga assunta ogni iniziativa utile a conseguire un accordo politico e diplomatico complessivo, che possa definitivamente scongiurare il conflitto e costruire un percorso di pacificazione solida e duratura per i territori orientali del continente europeo” e di “rilanciare con forza una prospettiva di autentica riduzione degli armamenti e promozione della pace, della cooperazione internazionale e di un’effettiva tutela dei diritti umani.”