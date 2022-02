Beccalossi: “Archiviazione Fontana segnale per chi lo ha messo in discussione”

(red.) “Una notizia importante e positiva. Innanzitutto per l’uomo, poi anche per il governatore. Ma soprattutto un segnale per tutti coloro che da sinistra lo hanno ricoperto di fango per mesi e per chi, da centrodestra, in questi giorni e in modo inelegante ne messo in discussione la leadership e la capacità di governare la Lombardia. Come si dice in questi casi, facendo i conti senza l’oste”. Così Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel consiglio regionale della Lombardia, commenta la notizia dell’archiviazione sul caso camici/Svizzera. “Ho incontrato oggi Attilio Fontana in consiglio vedendolo più deciso e determinato che mai a uscire definitivamente dalla pandemia e rafforzare ulteriormente il ruolo della nostra regione come locomotiva di tutto il Paese”.