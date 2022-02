Il bresciano Fabrizio Benzoni nel direttivo nazionale di Azione

(red.) Si è concluso nella mattinata di questa domenica 20 febbraio il primo congresso nazionale di Azione, che ha accolto a Roma oltre 1.000 iscritti tra cui 300 delegati arrivati da tutta Italia. L’assemblea ha deliberato l’elezione degli organi del partito, confermando Carlo Calenda a segretario nazionale e Matteo Richetti presidente del partito. Il Comitato direttivo nazionale parla da oggi bresciano grazie alla presenza di Fabrizio Benzoni, già segretario provinciale di Brescia.

“Soddisfazione per un percorso difficile iniziato oltre due anni fa quando Azione muoveva i suoi primi passi, che ora trova la sua piena legittimazione. Continuerò a lavorare sui temi a me cari, lo sport, i giovani, il radicamento sul territorio”, ha detto Benzoni alla chiusura dei lavori del congresso. “Il segretario nazionale ci ha dato un mandato chiaro, quello di costruire il nuovo fronte riformista, abbiamo accettato la sfida e a Brescia stiamo già lavorando in questa direzione pensando al prossimo appuntamento elettorale del 2023. Le forze politiche che fino ad oggi ci hanno studiato possono ora trovare aperte le porte di questa nuova casa, li aspettiamo per dialogare sui temi comuni”.