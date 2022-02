Sinistra Italiana Brescia sui referendum bocciati: “Scelta politica e non tecnica”

(red.) Anche la sezione bresciana di Sinistra Italiana è intervenuta sulle recenti proposte referendarie bocciate dalla corte costituzionale: “Prendiamo atto della bocciatura da parte della Corte Costituzionale dei quesiti referendari sull’eutanasia legale e sulla liberalizzazione della cannabis, stupiti dall’assolutamente inusuale conferenza stampa post-pronunciamento. Su questi referendum per la cui raccolta di firme ci siamo spesi e spese con impegno a Brescia, insieme ad altri partiti ed associazioni della città, a consiglieri e consigliere comunali e provinciali, si era creata una grande mobilitazione di cittadine e cittadini e un approfondito dibattito nel paese”, si legge in una nota stampa firmata da Luca Trentini, Coordinatore provinciale Sinistra italiana Brescia, Marco Apostoli, Consigliere provinciale, Donatella Albini, Consigliera comunale Brescia, Mattia Datteri, Coordinatore circolo cittadino Sinistra italiana Brescia, Angiolino Ravarini, Coordinatore circolo Enrico Berlinguer Sinistra italiana Ome Franciacorta e Pasquale Moffa, Coordinatore circolo Margherita Hack Sinistra italiana bassa bresciana occidentale.

“Sono stati bocciati i referendum più popolari, quelli più attesi, con una decisione che reputiamo più politica che tecnica. Riteniamo tuttavia che, nonostante la bocciatura del quesito referendario, il Parlamento non possa ignorare la richiesta arrivata da 2 milioni di cittadini e cittadine. La politica ha il dovere civico ed etico di promuovere ed approvare proposte di legge a favore dell’eutanasia legale e della liberalizzazione della cannabis.

Come Sinistra italiana sosteniamo da sempre queste tematiche, che sono parte dei nostri programmi elettorali, e ci adopereremo in parlamento e nella società a sostegno di queste richieste di progresso, convinti che l’autodeterminazione e la libertà personale siano valori da promuovere per una società davvero più civile e laica”.