Massardi (Lega): “Produzione record: Lega e Regione contro il caro energia”

(red.) Le rilevazioni di Unioncamere Lombardia vedono un output regionale in aumento del 2,3% con una crescita, nel quarto trimestre 2021, a doppia cifra. In merito ai dati diffusi sul sistema economico lombardo è intervenuto il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi: “l’anno scorso la Lombardia ha chiuso con indici di sviluppo molto positivi, una produzione record di quattro punti oltre i valori pre-Covid. Oggi però la crescita potenziale è minata seriamente dalla crisi energetica e dalla penuria nelle forniture di materie prime: problema attuale che sta costringendo molte imprese a non evadere gli ordini o, peggio, a sospendere la produzione per i costi insostenibili dell’energia”.

“Come affermato dall’Assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, la nuova pandemia energetica rischia di frenare completamente una ripresa economica, specialmente in Lombardia, trainata da ordinativi senza precedenti – sottolinea Massardi. L’auspicio è che gli interventi di calmierazione dei costi dell’energia siano posti, in modo emergenziale, al primo punto dell’azione politica del Governo, come da settimane sta costantemente chiedendo la Lega a Roma. L’eccezionale ripresa economica del Paese, trainata come sempre dalla Lombardia, non può essere compromessa dal caro energia” conclude Massardi.