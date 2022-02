Caro bollette e crisi lavoratori, Degli Angeli (M5S): «Ne parli anche Regione»

(red.) Marco Degli Angeli (M5S): «Credo indispensabile che la questione del salario minimo entri al centro del dibattito politico, anche in Regione Lombardia. La questione non può più essere rimandata. Negli ultimi anni, il mondo del lavoro è sempre più caratterizzato dalla precarietà, questo ha fatto in modo che nascesse una vera e propria nuova categoria sociale composta da persone che, pur risultando occupate, percepiscono un reddito talmente basso da costringerli ai margini della società. In questo ultimo periodo sento il Governo parlare di ripresa e di crescita del Paese, ma nel mentre sempre più persone denunciano le difficoltà nel far fronte al caro vita. Il reddito di cittadinanza viene demonizzato di continuo, pur avendo aiutato oltre 300 mila persone solo in Lombardia. Viene da chiedersi quali siano, al netto delle critiche al Rdc e al Superbonus, le misure concrete sul tavolo del Governo per contrastare l’emergenza sociale che dilaga sotto gli occhi di tutti? Il salario minimo deve diventare legge. La politica torni ad occuparsi di temi veri e concreti e non solo di campagna elettorale» conclude Degli Angeli.