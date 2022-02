Bollino nero sui vini: “Crociata contro il made in Italy”

(red.) “Il bollino nero sulle bottiglie di vino sarebbe l’ennesima follia di un’Europa che nascondendosi dietro burocrazia e tecnicismi ancora una volta vuole colpire il made in Italy agroalimentare, con Brescia in prima linea. Invece di battersi per tutelare prodotti e eccellenze a denominazione d’origine contro frodi e copiature malriuscite, che ogni anno costano alla nostra economia qualcosa come 100 miliardi di euro, oggi si da spazio all’ennesima crociata a senso unico”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale ed ex assessore all’agricoltura della Lombardia, intervenendo sul tema del Cancer Plan sul Cancer Plan, al voto del Parlamento europeo su proposta della Commissione Ue.

“L’Europa -prosegue Viviana Beccalossi – confonde la necessità di promuovere il consumo consapevole e si accanisce contro il vino, bevanda simbolo della nostra civiltà. Il sospetto è che come sempre, dietro regolamenti cervellotici e carte bollate, si voglia andare a penalizzare un’eccellenza che è anche un formidabile fattore economico per il nostro territorio. Si pensi alla Franciacorta, capace di portare le bollicine in tutto il mondo, ma anche a tutte le altre straordinarie realtà tra i vini bresciani, sempre più apprezzati ovunque”.

“Bene fanno i produttori e il mondo dell’agricoltura a lanciare un grido d’allarme contro questo ennesimo tentativo di distruzione del nostro patrimonio -conclude- contro il quale vanno letteralmente fatte le barricate”.