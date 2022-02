Redditi parlamentari, il “paperone” bresciano è Gianpietro Maffoni

(red.) Il più ricco parlamentare bresciano? Stando alle dichiarazioni dei redditi relative al 2021 pubblicate, come prevede la legge, online, e riportate da Il Giornale di Brescia, è il senatore di Fratelli d’Italia, e primo cittadino di Orzinuovi, Gianpietro Maffoni, con un importo (complessivo) pari a 135.250euro. Lo segue, a breve distanza, Marina Berlinghieri (Pd) con 129.916 euro, al terzo posto, Raffaele Volpi (Lega) con 126.831 euro, seguito dal senatore del Partito Democratico Alfredo Bazoli (124.078 euro il reddito complessivo dichiarato) e da Adriano Paroli, ex sindaco di Brescia in quota FI con 121.747.

La lista prosegue con, nella top ten targata leonessa, con Stefano Borghesi (Lega) a 115.446 euro, quindi un’altra doppietta di leghisti: Paolo Formentini a quota 106.374 e Simona Bordonali a 102.096.

Il reddito di Maffoni è maggiore di quello dichiarato dal ministro Mariastella Gelmini (FI), “ferma” a 100.324. La segue Eva Lorenzoni (Lega) a 98.582, staccata di poco da Giuseppe Cesare Donina della medesima squadra politica con 98.476.

Nelle ultime tre postazioni il pentastellato Claudio Cominardi (M5S) con 97.643 euro, il collega Vito Crimi con 97.260 euro e achiudere la graduatoria dei parlamentari di casa nostra il leghista Matteo Micheli con 67.939 euro.

E gli altri politici italiani? A guidare il gruppo, un nome che non è certamente una sorpresa: l’ex premier Silvio Berlusconi, con oltre 50 milioni di euro stacca tutto il resto dei parlamentari. Il leader di Forza Italia primeggia, mentre all’utimo posto tra i “big” c’è il segretario della Lega, Matteo Salvini con 92.568 mila euro.

Medaglia d’argento per il segretario del Pd, Enrico Letta, con 621.818 mila euro e, al terzo posto, Matteo Renzi, leader di Italia viva, che ha dichiarato redditi per 488.695 mila euro (più una quota di 10mila euro di Mare Consulting srl); al quarto c’è la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha dichiarato al Fisco 127.057 mila euro. Infine, al penultimo gradino, cioè prima di Salvini, si posiziona l’ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, con 100.927 mila euro.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel 2021 ha dichiarato 525.514 mila euro di imponibile, con numerose proprietà immobiliari tra i redditi imponibili, tra cui una casa a Londra. reddito da mezzo milione di euro anche per il ministro del Mite, Roberto Cingolani, con un reddito (imponibile) pari a 543.952 euro.

Redditi da 255.970 euro per la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre il presidente della Camera, Roberto Fico, ha dichiarato un reddito di 98.471 euro.