Centrodestra: “Maggioranza fragile in provincia, Apostoli già si smarca”

(red.) “La debole maggioranza di sinistra che guida la Provincia di Brescia non ha retto neanche il primo consiglio, palesando fin da subito tutte le sue crepe”, si legge in una nota diffusa alla stampa dai consiglieri provinciali del centrodestra Alberto Bertagna, Paolo Fontana, Caterina Lovo Gagliardi, Daniele Mannatrizio, Gianpaolo Natali, Roberta Sisti, Massimo Tacconi, Giacomo Zobbio. “A dimostrare la già evidente fragilità di questa coalizione è bastato il voto sull’acquisizione delle azioni della società ‘Aeroporto Valerio Catullo’ di Verona, dove il sostegno del consigliere Marco Apostoli è clamorosamente venuto a mancare. A seguito di un intervento polemico su questo punto, Apostoli non ha preso parte alla votazione e si è scollegato risultando ‘assente’, salvo poi ripresentarsi per il punto immediatamente successivo”.

“E’ quindi di tutta evidenza che senza i voti del centrodestra questo punto non sarebbe passato”, prosegue il comunicato, “e la Provincia avrebbe perso un’occasione importante per avere un’incidenza maggiore sulle valutazioni di prospettiva riguardanti l’Aeroporto di Montichiari. A differenza di altri, noi abbiamo fatto la nostra parte con responsabilità e garantito l’approvazione del punto con tutti i nostri voti per fare in modo che la Provincia potesse operare su questo fronte. Il dato politico è la dimostrazione, atti alla mano, che questa maggioranza non ha i numeri e che l’alleanza con cui la sinistra si è presentata alle elezioni è stata solo elettorale e non programmatica, visto che Apostoli si è smarcato dalla sua maggioranza fin dall’inizio. Si dice che chi ben comincia sia a metà dell’opera, ma in questo caso siamo letteralmente all’opposto e certamente non è un bel segnale”.