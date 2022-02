Case di Comunità: “Giusto rafforzare il territorio”

(red.) “Puntare sul rafforzamento del territorio è giusto e importante. Un’azione che rende ancor più forte il modello della sanità lombarda che, giova sempre ricordarlo, che piaccia o no, è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale come dimostrano le statistiche dei malati che ‘da fuori’ continuano a venire a curarsi nelle eccellenze della nostra regione”.

Lo afferma Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, commentando l’inaugurazione della prima Casa di comunità, oggi a Leno in provincia di Brescia. “Queste strutture, dopo il progetto-pilota inaugurato a dicembre a Milano – spiega Viviana Beccalossi – andranno a implementare la medicina del territorio e dovranno diventare un punto di riferimento multidisciplinare per tutte le province lombarde, garantendo servizi specifici mirati ad alleggerire la pressione degli ospedali. E’ un onore constatare che si parta dalla provincia di Brescia”.