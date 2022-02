Magoni (FdI): “Giusto un impegno concreto a favore dei balneari”

(red.) “Fa bene Fratelli d’Italia a chiedere al Governo un impegno concreto a favore dei balneari, come richiamato anche dal nostro capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, con una mozione che sarà in Parlamento il prossimo 15 febbraio e che mi auguro abbia il massimo appoggio da parte di tutte le forze politiche. Gli imprenditori balneari, presenti anche in Lombardia grazie alla più grande zona lacustre d’Europa, sono una categoria essenziale per il nostro modello turistico. Stiamo parlando di migliaia di famiglie che hanno investito con coraggio e determinazione nelle loro attività e alle quali occorre un sostegno forte da parte del Governo contro una direttiva europea che rischia di metterle in ginocchio”. Così Lara Magoni, esponente di Fratelli d’Italia e assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, interviene in merito alla questione delle concessioni balneari.