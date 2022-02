Brescia in Azione sulla strada della Forra, “bene l’inizio dei lavori”

(red.) Brescia in Azione esprime la propria soddisfazione per l’avvio del cantiere dei lavori della Strada della Forra, a cui pensiamo di aver contribuito con il nostro intervento. Questo è però solo l’inizio. Ora è doveroso che le attività di messa in sicurezza proseguano con la celerità dovuta agli abitanti di Tremosine ed a tutte le attività commerciali locali, che hanno sopportato i disagi e i danni economici di due anni di chiusura. Vigileremo sulla prosecuzione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, affinché la prossima stagione turistica possa essere quella del rilancio, grazie a questa meraviglia del territorio.