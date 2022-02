Sicurezza, Beccalossi: “Più divise ci sono e meglio è, militari affianchino polizia”

(red.) “Più ‘divise’ ci sono per strada e meglio è. Ha ragione il presidente Fontana quando, in materia di sicurezza, dice che a Milano, così come in Lombardia e nell’intero Paese, i militari sono temuti solo dai delinquenti o da chi, per vecchi retaggi politici, vede nelle Forze dell’ordine un ‘fastidio’. La stragrande maggioranza dei cittadini è invece contenta di vedere nelle vie e nelle piazze rappresentanti dell’Esercito a sostegno dell’ottima azione che quotidianamente svolgono Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza”. Lo dice Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel Consiglio regionale della Lombardia commentando la visita del ministro Lamorgese oggi a Milano.