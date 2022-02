Cecchetti (Lega) a Lamorgese: “Allarghiamo il tavolo del comitato ordine pubblico”

(red.) “Giusto con qualche settimana di ritardo oggi il ministro degli Interni è a Milano per la riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza. Trattandosi di un organo provinciale la presenza della Regione Lombardia non è prevista, ma data la gravità dei fatti che stanno accadendo a Milano un invito pareva opportuno. E invece no. Non sarebbe stato più di buon senso allargare il tavolo in un momento in cui Milano è allo sbando? Oppure si è preferito non invitare un esponente della Regione per evitare che all’interno dell’area riunione emergessero critiche sulla situazione emergenziale di Milano? Il PD e la sinistra si ostinano a fare tutto da soli e infatti i risultati della loro pessima gestione sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.