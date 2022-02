Niccolò Carretta segretario regionale di Azione

(red.) Si è svolto questo sabato mattina, in via telematica, il primo congresso regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Il consigliere regionale Niccolò Carretta è stato eletto segretario regionale. “La sfida delle elezioni regionali del 2023″, ha detto, “è cruciale per impostare la Lombardia che vogliamo nell’epoca post pandemia. Sono convinto che la politica dei prossimi anni avrà il compito di regolare il sistema sociale, culturale, economico cambiando radicalmente l’approccio che la politica dovrà avere nei confronti dei temi più urgenti. Azione, fin qui, ha fatto un lavoro di organizzazione, di contenuti e crescita veramente straordinario ed è per questo che ci tengo a ringraziare tutti gli iscritti e coloro che, con me, hanno dedicato tempo ad un progetto ambizioso e coraggioso come il nostro.

“La crisi dei partiti”, ha proseguito Carretta, “sta evidenziando la necessità di trovare nuovi strumenti e nuovi modi di interagire con i problemi del Paese. Azione, partendo proprio dal lavoro basato sui temi e sulla costruzione di un progetto credibile e alternativo vuole provare a scardinare il meccanismo che, sotto gli occhi di tutti, si è ormai logorato. Avremo bisogno di un candidato o una candidata che sappia parlare a tutti i lombardi e di una coalizione larga, forte e convincente per battere Fontana e la politica che da anni sta creando veri e propri danni e sta rallentando la corsa di una Regione ricca di valore, buone prassi e competenze. Ridare slancio e opportunità, ma anche tutele e protezione ai cittadini saranno solo alcuni degli obiettivi che il nostro partito vorrà perseguire”.

“Il partito oggi conta 3.350 iscritti e 105 gruppi locali e una delle priorità organizzative dei prossimi mesi è strutturare il partito in tutti i territori, anche dando seguito ai congressi provinciali che si sono svolti in queste settimane”, ha concluso Carretta.

Tanti gli interventi della politica regionale hanno accompagnato la candidatura unitaria del coordinatore uscente, tra gli altri il sindaco di Milano Beppe Sala, il segretario Pd Lombardia Vinicio Peluffo, il consigliere regionale Michele Usuelli di +Europa-Radicali, l’on. Matteo Richetti, l’on.Maria Chiara Gadda coordinatrice Italia Viva Lombardia, La consigliera regionale Viviana Beccalossi del Gruppo Misto, la consigliera regionale di Lce Elisabetta Strada, la consigliera comunale di Milano Giulia Pastorella, la coordinatrice di +Europa Lombardia Sonia Serati e il consigliere del M5S Dario Violi.